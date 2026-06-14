Στην ταυτοποίηση πέντε επιπλέον ατόμων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο της έρευνας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης σε γήπεδο της Αττικής τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ενέργειες που στράφηκαν κατά αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες βρίσκονταν στο σημείο για τη διατήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το χρονικό διάστημα που ακολούθησε τα επεισόδια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν αρχικά τρία άτομα. Κατά την τότε διερεύνηση είχε διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε μαζικές επιθέσεις και ρίψεις αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η συνέχιση της προανακριτικής διαδικασίας οδήγησε σε νέα ευρήματα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας διαδραμάτισε η αξιοποίηση υλικού από το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης, το οποίο εξετάστηκε λεπτομερώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ανάλυση των καταγραφών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας που είχε δοθεί για την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και τον εντοπισμό όλων όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των πέντε ταυτοποιημένων ατόμων, η οποία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.