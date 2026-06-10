Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στον Λόγγο Αιγίου, που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου στον ΣΚΑΪ, ο 65χρονος Ιταλός που είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή διώκεται πλέον και για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Σημειώνεται ότι ο 65χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διπλή ανθρωποκτονία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

«Δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν, υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που τους έχει δώσει όπως και άλλα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, τα οποία δικαιολογούν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του. Γι’ αυτό ακριβώς, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα σήμερα θα υπάρχει κανονικά η κατηγορία για ανθρωποκτονία», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Θυμίζεται ότι το στυγερό έγκλημα έγινε μέσα στη μονοκατοικία όπου το ζευγάρι ζούσε τα τελευταία 15 χρόνια, χωρίς -σύμφωνα με μαρτυρίες- να έχουν δώσει ποτέ δικαιώματα ή ενδείξεις εντάσεων.

Ο 65χρονος ήταν εκείνος που ειδοποίησε έναν γείτονα, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ εκείνος κοιμόταν. Στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία.

Από την πρώτη όμως στιγμή οι Αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του άνδρα, ενώ παράλληλα προέκυψαν στοιχεία τα οποία τον καθιστούν βασικό ύποπτο.

Εικόνες από το σπίτι που έγινε το διπλό φονικό:

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι ο 26χρονος ήταν ο αρχικός στόχος. Ο γιος, όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, φέρεται να δέχτηκε πυροβολισμό εξ επαφής με αεροβόλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος.

Επίσης η μητέρα του δέχτηκε και εκείνη πολλαπλά χτυπήματα που αποδείχτηκαν θανατηφόρα, όμως προσπάθησε να προστατευτεί, αφού έφερε αμυντικά τραύματα, ένδειξη δηλαδή πάλης.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται απομονωμένη και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει την έρευνα.

Ο 26χρονος, ο οποίος σπούδαζε στη Γερμανία και ασχολούνταν με τη μουσική, είχε επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες για να επισκεφθεί τη μητέρα του, που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας φέρεται να είχε αναλάβει ουσιαστικά τον ρόλο πατέρα, καθώς τον μεγάλωσε από την ηλικία των τριών ετών.