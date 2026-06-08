Μια μαραθώνια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στο ανακριτικό γραφείο του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, όπου δίνουν από το πρωί εξηγήσεις οι 12 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κοζάνη και το Αγρίνιο ως εμπλεκόμενοι σε νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν παράτυπες αγροτικές επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από το 2019 έως το 2024.

Μέχρι αυτή την ώρα, το δρόμο για τη φυλακή έχουν πάρει δύο κατηγορούμενοι, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν στη συνέχεια, ο ένας μετά τον άλλον, προκειμένου να απολογηθούν οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον κύκλο των απολογιών θα κλείσει ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Αμέσως μετά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση λειτουργούσε συντονισμένα και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατέθεταν αιτήσεις ενίσχυσης στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων, σύμφωνα με τη δικογραφία, ανήκαν, μεταξύ άλλων, σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιερούς ναούς, ψυχιατρική κλινική, ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη δύο κατηγορούμενοι, γονείς του προσώπου στο οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, απολογήθηκαν αμέσως μετά τη σύλληψή τους και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ, στον καθένα.