Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αττική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θορικού.

Η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν επεκταθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.