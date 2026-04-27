Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γύρω στη μία το βράδυ της Κυριακής 27/4 με αποτέλεσμα στην ΕΛ.ΑΣ. να σημάνει συναγερμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» άγνωστοι πυροβόλησαν έναν 28χρονο στα πόδια και τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα.

Το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας, ιδίως καθώς η αστυνομία τοποθετεί το συμβάν στο πλαίσιο παρόμοιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.