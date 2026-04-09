Αντιμέτωπες με τον τρόμο ήρθαν το περασμένο Σάββατο, 4/4 δύο ανήλικες 14 και 15 ετών αντίστοιχα στο Μακρυχώρι Λάρισας του Δήμου Τεμπών. Εκεί που ήταν αμέριμνες και βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού τους επιτίθενται αναίτια δύο αγόρια μόλις 13 ετών.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr στο ένα κορίτσι ακούμπησαν το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας το και στο άλλο στην κοιλιακή χώρα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Τεμπών, σχηματίστηκε δικογραφία και ενημερώθηκε η εισαγγελία Λάρισας άμεσα.