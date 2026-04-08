Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μία 63χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία βλέποντας τα σημάδια στο σώμα της.

Η 63χρονη κατήγγειλε ότι το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας δέχτηκε ακόμα μία επίθεση από τον 57χρονο αδελφό της.

Μόνο που αυτή τη φορά η φασαρία μεταξύ τους δεν ήταν μόνο λεκτική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 57χρονος ζητούσε, όπως συνηθίζει, χρήματα από την αδερφή του.

Άλλοι συγγενείς δεν υπάρχουν στην οικογένεια. Εκείνη δεν του τα έδωσε και τότε αυτός άρχισε να τη χαστουκίζει, αλλά και να τη χτυπάει με κλοτσιές στα πόδια.

Την επόμενη ημέρα, δηλαδή το πρωί της Μ. Τρίτης, η 63χρονη ζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς πονούσε στα σημεία που είχε χτυπηθεί, σύμφωνα με το patris.

Τότε ήταν που είπε στους γιατρούς τα προβλήματά της κι εκείνοι ενημέρωσαν το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 57χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στη Δικαιοσύνη.