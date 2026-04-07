Άγριο επεισόδιο μεταξύ δύο αστυνομικών σημειώθηκε το βράδυ της 6ης Απριλίου 2026 στην περιοχή της Ακρόπολης, προκαλώντας αναστάτωση στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. Οι δύο ένστολοι, που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, ήρθαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αρμόδιο Τμήμα Ακρόπολης.



Μετά από εκατέρωθεν μηνύσεις, σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή καταμήνυση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Οι εξελίξεις ήταν άμεσες, καθώς με εντολή της ηγεσίας αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός και των δύο εμπλεκομένων.



Παράλληλα, ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας (ΕΔΕ), προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για το πρωτοφανές περιστατικό που αμαυρώνει την εικόνα του σώματος σε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της Αθήνας.