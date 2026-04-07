Σε κατάσταση καταστολής, για να μη νιώθει αφόρητους πόνους, είναι η 27χρονη γυναίκα από την Ουκρανία που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Αγράφων στο Μαρούσι.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικοί συνέλεξαν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι υπήρχε έντονος καβγάς ανάμεσα στην 27χρονη και τον 29χρονο σύζυγό της. Άγνωστο γιατί, η νεαρή γυναίκα από την Ουκρανία φέρεται αρχικά να κατέβηκε στον 3ο όροφο, πηδώντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της (4ος όροφος), με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες.

Στη συνέχεια, νομίζοντας ότι ο 29χρονος Ρώσος σύζυγός της έχει φύγει από το σπίτι τους, ανέβηκε ξανά από τη σκάλα στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Εκεί αντιλήφθηκε ότι ο 29χρονος είχε παραμένει και φαίνεται να επιχείρησε ξανά να κατέβει στον 3ο όροφο πάλι, πηδώντας από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να τραυματιστεί σοβαρά.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση στο ιδιωτικό νοσοκομείο «Υγεία» στο οποίο μεταφέρθηκε, η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου για τη ζωή της.

Ο σύζυγός της συνελήφθη για τον Νόμο περί Ενδοοικογενειακής Βίας, αρνούμενος όμως τα πάντα στους αστυνομικούς.

Ο εισαγγελέας αποφάσισε να τον αφήσει προσωρινά ελεύθερο, ορίζοντας ρητή δικάσιμο για τις 8 του μήνα.

Τέλος, δεν έχει καταφέρει ακόμη ο ιατροδικαστής να εξετάσει την 27χρονη, ούτε έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του ΑΤ Αμαρουσίου.