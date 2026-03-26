Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται νέες καταγγελίες σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Την ώρα που οι καταγγελίες σε βάρος του πληθαίνουν, ο ίδιος ισχυρίζεται πως δέχεται έναν «πόλεμο» λάσπης, όπως μεταδίδει το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News.



Ένα νέο βίντεο ήρθε στην επιφάνεια, από τη διαδικτυακή εκπομπή του γκαλερίστα, στο οποίο φαίνεται να δημοπρατεί ως γνήσιο έναν πίνακα του Γιάννη Γαΐτη που κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ ως πλαστός. «Η αξία του πίνακα υπολογίζεται σε 20 έως 30 χιλιάδες ευρώ. Σημασία έχει ότι στα χέρια μας έχουμε έναν θησαυρό. Μπορείτε να τον αγοράσετε πιο φθηνά από ποτέ» λέει ο γκαλερίστας, ο οποίος όμως τον δημοπρατεί, μόνο για τους τηλεθεατές του, στη χαμηλή αξία των 5000 ευρώ.



Πρόσωπα ωστόσο που αγόρασαν πανάκριβους πίνακες ως γνήσιους από τον γκαλερίστα τώρα αναρωτιούνται εάν έχουν πέσει θύματα απάτης. «Έχω και απόδειξη και πιστοποιητικό γνησιότητας από τον ίδιον. Αλλά δεν ξέρω αν είναι γνήσιος ο πίνακας. Από την εκπομπή το πήραμε. Του Μυταρά είναι. Τρία χιλιάρικα. Έχει την υπογραφή κάτω, Μυταράς. Το πήραμε. Αλλά τώρα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και κοιτάμε…», λέει μία καταγγέλλουσα.



Την ίδια στιγμή, ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του και για κοσμήματα που, όπως λένε, έδωσαν στην γκαλερί του χωρίς να λάβουν πίσω χρήματα. «Κάποια στιγμή μου λένε είναι παρακρατημένα τα πράγματα από πελάτες και όταν θα τους πληρώσουν, θα μου στείλουν στον λογαριασμό το ποσό. Περάσαν από το ’23, 3 χρόνια και η αιτιολογία πάντα ήταν ‘ε δεν τελείωσε, δεν τελείωσε, περίμενε και περίμενε’. Όταν του είπα ‘δώστε τα μου πίσω’, λέει ‘όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα’» λέει μια ακόμα καταγγέλλουσα.



Παρόμοια καταγγελία έκανε και μία άλλη γυναίκα που υποστηρίζει πως πήρε ελάχιστα χρήματα συγκριτικά με όσα κοσμήματα έδωσε. «Το πήρε με 1.000 ευρώ, ‘μαύρα’ έτσι; Δεν μου έδωσε τίποτα. Από τα 3.500 χιλιάδες, μου έδωσε 1.000 ευρώ. Χωρίς να μου δώσει απόδειξη, χωρίς τίποτα. ‘Μαύρα’. Δεν έχει ενσυναίσθηση καμία. Είναι ένας ψυχρός άνθρωπος, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις».



Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επιμένει ότι πρόκειται για «πόλεμο» λάσπης, με στόχο να πληγεί η δημόσια εικόνα του. «Δεν εξαπάτησα κανέναν και στη δικογραφία δεν βλέπω κάποια επίσημη καταγγελία πελάτη μου, που να υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε. Τα έργα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία μου δεν ήταν προς πώληση. Ήταν παρατημένα, σκονισμένα και εγκαταλελειμμένα στην αποθήκη από την εποχή που ζούσαν οι γονείς μου».



