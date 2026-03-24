Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με όρους και κατά την απολογία του φέρεται να διαφώνησε με τον τρόπο που η αστυνομία έλεγξε τους πίνακες του, οι οποίοι και κατασχέθηκαν από τις γκαλερί.

Ο γκαλερίστας υποστήριξε πως οι πίνακες που κατασχέθηκαν, ανήκαν στην οικογένεια του και δεν ήταν προς πώληση.

«Ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες», είπε, ενώ φέρεται να αμφισβήτησε τον έλεγχο που έγινε .

«Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη» φέρεται να υποστήριξε και συμπλήρωσε: «Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματα μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου».