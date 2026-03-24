Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα οικονομικής απάτης κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε βάρος του e – ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 σε διάφορες περιοχές της Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 22 μελών του κυκλώματος, ενώ ακόμη 20 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας δημοφιλής TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, αλλά και δύο γνωστά μοντέλα. Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την τηλεόραση, ενώ βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής τους ζωής.

Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα σύνθετο και καλά οργανωμένο σύστημα απάτης, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018, αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών για τη συστηματική φοροδιαφυγή, την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική αξία των εικονικών τιμολογίων υπερβαίνει τα 31,4 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης φέρονται να είχαν τρία άτομα, επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι αξιοποιούσαν τη γνώση και την εμπειρία τους για να οργανώνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση εταιρειών, να χειρίζονται τις συναλλαγές με τις αρμόδιες αρχές και να διασφαλίζουν τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας. Μέσω αυτής της δομής, το κύκλωμα είχε καταφέρει να στήσει ένα δίκτυο 226 νομικών προσώπων, το οποίο χρησιμοποιούσε τόσο για την κάλυψη των πραγματικών δραστηριοτήτων όσο και για τη μεταφορά ευθυνών και την απόκρυψη των πραγματικών διαχειριστών.

Η λειτουργία του κυκλώματος βασιζόταν σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα εταιρειών, το οποίο επέτρεπε στα μέλη του να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. Αρχικά δημιουργούνταν εταιρείες με πραγματικά στοιχεία, κυρίως στους τομείς της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες αποτελούσαν το «βιτρίνα» της δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, εμφανίζονταν εταιρείες στο όνομα τρίτων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», στους οποίους μεταφέρονταν οι ευθύνες και τα χρέη, αποσυνδέοντας έτσι τους πραγματικούς διαχειριστές από τις παρανομίες. Σε πολλές περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά ήταν κοινωνικά ευάλωτα ή σε οικονομική ανάγκη, γεγονός που διευκόλυνε τη χειραγώγησή τους.

Το τρίτο επίπεδο περιλάμβανε πλήρως εικονικές εταιρείες, χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, την εικονική ασφάλιση εργαζομένων και τη μετακύλιση φορολογικών υποχρεώσεων. Σε αυτές τις εταιρείες εμφανίζονταν ως διαχειριστές ακόμη και ανύπαρκτα πρόσωπα, άτομα με κλεμμένα στοιχεία ή αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν χαθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δεκάδες περιπτώσεις είχαν δηλωθεί ακόμη και αποβιώσαντες ως στελέχη εταιρειών, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της παραποίησης στοιχείων.

Για να αποφεύγεται ο εντοπισμός, οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα η μία να διαδέχεται την άλλη, διατηρώντας ενεργό το κύκλωμα χωρίς εμφανή συνέχεια. Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και επενδύονταν σε ακίνητα, πολυτελή οχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας τη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε περίπου 19,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος αγγίζει τα 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη συστηματική και μακροχρόνια δράση της οργάνωσης, η οποία είχε ως βασικό στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους σε βάρος του Δημοσίου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τραπεζικές θυρίδες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός αντικειμένων που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλάκες χρυσού, χρυσές λίρες, πολυτελή οχήματα και μοτοσικλέτες, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων εταιρειών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ. Παράλληλα, βρέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για σειρά κακουργηματικών πράξεων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα κυκλώματα εκμεταλλεύονται το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, δημιουργώντας πολύπλοκες δομές με στόχο την αποφυγή υποχρεώσεων και την παράνομη αποκόμιση κερδών, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια έσοδα.

Ο δικηγόρος Γιάννης Βέρας, ο οποίος εκπροσωπεί μέρος των κατηγορουμένων, χαρακτήρισε το στάδιο ως εξαιρετικά πρώιμο, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση δεν έχει λάβει ακόμα πλήρη γνώση της ογκώδους δικογραφίας. «Δεν έχουμε ακόμα κάποιο feedback ικανό να μπορούμε να τοποθετηθούμε δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι εντολείς του είναι «σοκαρισμένοι» από τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον αριθμό των συλλήψεων.

Όπως εξήγησε ο κ. Βέρας, η εικόνα που έχουν οι συνήγοροι για την υπόθεση προέρχεται σε αυτό το στάδιο κυρίως από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς αναμένουν την επίσημη διαβίβαση του αποδεικτικού υλικού από τις αρχές.

«Αναμένουμε να δούμε το αποδεικτικό υλικό, να οδηγηθούμε στον ανακριτή και να λάβουμε την προβλεπόμενη προθεσμία, ώστε να μελετήσουμε τη δικογραφία και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα τόσο για τις κατηγορίες όσο και για τη θέση του κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά», κατέληξε ο κ. Βέρας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, δεδομένου του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων και του όγκου των οικονομικών στοιχείων που εξετάζονται.