Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τις αρχές, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία που ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η φοροδιαφυγή εκτιμάται ότι αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας δημοφιλής TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, αλλά και δύο γνωστά μοντέλα. Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την τηλεόραση, ενώ βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής τους ζωής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, μεταξύ των οποίων πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και των social media, επιχειρηματίες, λογιστές, αλλά και άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «μπροστινοί» για τη δράση του κυκλώματος.

Η έρευνα δείχνει ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2018, δημιουργώντας δίκτυο εικονικών εταιρειών και εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, εμφανίζονταν να απασχολούν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, εξαπατώντας το ασφαλιστικό σύστημα.

Παράλληλα, μέσω των ίδιων πρακτικών, φέρεται να πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα καλά οργανωμένο και πολυεπίπεδο κύκλωμα.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες συλλήψεις και αποκαλύψεις για το εύρος της δράσης της οργάνωσης.