Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να ζημίωσε με 33 εκατ. ευρώ το Δημόσιο μέσω εικονικών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη σε βάρος των 22 κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα κακουργήματα της συγκρότησης, ένταξης, διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας από κοινού, της υπαίτιας δήλωσης και καταχώρησης παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, της φοροδιαφυγής με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και των 200.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της φοροδιαφυγής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ και της διακεκριμένης περίπτωσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, ασκήθηκε δίωξη και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στηθεί ένα δίκτυο 226 εταιρειών – κάποιες με κανονική δραστηριότητα, κάποιες άλλες εικονικές και κάποιες άλλες «κελύφη» -, το οποίο διαχειρίζονταν 4 λογιστές, οι οποίοι έχουν συλληφθεί.

Μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων βρίσκονται ένας πασίγνωστος TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, αλλά και δύο γνωστά μοντέλα.