Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου με εμπλεκόμενους διάσημα μοντέλα και παίκτη ριάλιτι.

Μεταξύ των κατηγορούμενων του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που φέρεται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ με ποσό 22 εκατομμυρίων ευρώ και διέπραξε φοροδιαφυγή 11 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται ένας γνωστός TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην συμμετέχων σε ριάλιτι, ένας ιδιοκτήτης χώρων μασάζ και δύο ιδιαίτερα προβεβλημένα μοντέλα.

Η επιχείρηση της Αρχής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη και ζητά απαντήσεις για την εγκληματική οργάνωση που σύστηνε εικονικές επιχειρήσεις, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και απασχολούσε εικονικά ανθρώπους.

Όλα τα παραπάνω μέχρι στιγμής φέρεται να έκαναν ζημιά άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο.

Οι εν λόγω άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνται από το 2018 και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 22 συλλήψεις, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον 40 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Εντύπωση κάνει η σύλληψη τριών ατόμων, ενός γνωστού TikToker, ο οποίος συμμετείχε στο παρελθόν σε ριάλιτι, ενός ακόμη ο οποίος συμμετείχε σε ριάλιτι μαγειρικής, και ενός τρίτου ο οποίος είχε επιχειρήσεις υπηρεσιών μασάζ. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για δύο ακόμη άτομα, γνωστά μοντέλα, τα οποία φαίνεται να κατηγορούνται για τη συγκεκριμένη υπόθεση και οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.

Ένας εξ αυτών χθες βγήκε με τον δικηγόρο του και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επιπλέον, μεταξύ των 22 συλληφθέντων ήταν στο κύκλωμα πολλοί λογιστές και επιχειρηματίες και διάφοροι αχυράνθρωποι.

Το προφητικό βίντεο

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 23/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» προφητικό ήταν το βίντεο πριν από περίπου 10 μήνες που ανήρτησε ο γνωστός TikToker, αλβανικής καταγωγής, λέγοντας: «μη γελάτε, μόνο ναρκωτικά και φυλακή δεν έχω κάνει, αλλά θα τα κάνω κι αυτά».