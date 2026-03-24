Την πόρτα του Εισαγγελέα πέρασαν σήμερα οι 22 συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα που εξάρθρωσε το «ελληνικό FBI» και φέρεται να ζημίωσε με 33 εκατ. ευρώ το Δημόσιο μέσω εικονικών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι είχε στηθεί ένα δίκτυο 226 εταιρειών -κάποιες με κανονική δραστηριότητα, κάποιες άλλες εικονικές και κάποιες άλλες «κελύφη»-, το οποίο διαχειρίζονταν 4 λογιστές, οι οποίοι έχουν συλληφθεί.

Η πολυσέλιδη δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 40 άτομα, με τον πασίγνωστο TikToker, μετρ νυχτερινού μαγαζιού, ιδιοκτήτη καφέ σε διάφορες περιοχές της Αττικής, που κατέληξε με χειροπέδες να ξεχωρίζει ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Σε ό,τι αφορά τον δημοφιλή ηθοποιό και πρώην σύντροφο μιας από τις πιο γνωστές Ελληνίδες influencer, αλλά και το μοντέλο φίλο του, δεν συνελήφθησαν καθώς είχαν κλείσει την εταιρεία που διατηρούσαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εικονικές εταιρείες χρησιμοποιούνταν ως διαχειριστές «αχυράνθρωποι» για να έχουν τη νομική ευθύνη, ενώ σε 42 περιπτώσεις είχαν δηλωθεί ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα ως υπεύθυνοι ασφαλείας ή ιατροί εργασίας, ενώ εντοπίστηκε και το όνομα ενός νεκρού.

Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται πως έβγαζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία «ξέπλεναν» μέσω των εταιρειών «κελύφη» και χρησιμοποιούσαν για να ζουν έναν πολυτελή βίο.

Στην Ευελπίδων οι 22 συλληφθέντες