Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και αχυρανθρώπων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας πασίγνωστος TikToker και επιχειρηματίας της εστίασης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα: πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, μοντέλο, ηθοποιός και άλλοι.