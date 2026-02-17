Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού έπεσε ένας 22χρονος, νωρίς το πρωί, στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 06:30 στην οδό Αλεξιουπόλεως, μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου τρεις άγνωστοι άνδρες πλησίασαν τον 22χρονο και αφού τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, στη συνέχεια του επιτέθηκαν με ξύλινο ρόπαλο και του αφαίρεσαν 300 ευρώ.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.