Για το κλίμα στον Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών μετά την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού, μίλησε ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος διευκρίνισε πως ο ίδιος δεν αποτελεί μέλος του Συλλόγου.

«Έμαθα κι εγώ πως έφυγε η κ. Καρυστιανού και εκλέχθηκε άλλο ΔΣ. Πιστεύω ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει τον αγώνα τον οποίον είχαν ξεκινήσει εξαρχής όλοι οι συγγενείς», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ ερωτηθείς για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας, σημείωσε:

«Θα γίνουν και συγκεντρώσεις, θα γίνει και το μνημόσυνο στις 28 του μηνός στον τόπο του δυστυχήματος. Ο Σύλλογος και εμείς οι συγγενείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να μας συμπαρασταθεί με κόσμιο τρόπο πάντα, προκειμένου να μας βοηθήσει ηθικά να αντέξουμε τον δύσκολο δικαστικό αγώνα που ξεκινά στις 23 Μαρτίου».

«Η δική μου ελάχιστη εκτίμηση είναι πως η δίκη θα τραβήξει πάνω από 2 χρόνια», υπογράμμισε, ενώ στις τοποθετήσεις Πλακιά περί μη παράνομου φορτίου στην αμαξοστοιχία, τόνισε:

«Αυτό που αποδεικνύεται, αποδεικνύεται με βάση τη δικαστική απόφαση. Όταν λοιπόν εκδοθεί απόφαση, τότε θα μπορούμε να κάνουμε απολογισμό. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης», κατέληξε.