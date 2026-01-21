Τουλάχιστον από το 2021 δρούσε το κύκλωμα που «πείραζε» αντλίες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με τα κέρδη του να ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ σε αυτό το χρονικό διάστημα. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, με φερόμενο ως αρχηγό έναν 43χρονο, ζούσαν πολυτελή βίο με ακριβά ΙΧ αυτοκίνητα, ρολόγια, ρούχα και αχαλίνωτη διασκέδαση.

Και πως να μην ζούσαν έτσι, όταν σε κάθε γέμισμα έκλεβαν από τον ανυποψίαστο καταναλωτή τουλάχιστον το 10% των χρημάτων που έδινε για καύσιμα, ενώ στη συνέχεια πουλούσαν τα… περισσευούμενα καύσιμα στη μαύρη αγορά. Η πληροφορία που έφτασε στον εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έκανε λόγο για έναν ιδιοκτήτη πρατηρίων υγρών καυσίμων, ηλικίας 40 έως 45 ετών, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για την εξαπάτηση πελατών στις αντλίες. Από εκεί ξεκίνησε η έρευνα…

Ο 43χρονος συμμετείχε σε περίπου 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια καυσίμων, ενώ φαίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα να είχε αναπτύξει σχέσεις και με πρόσωπα της Greek Mafia. Ο ίδιος λάμβανε αυστηρά μέτρα για να εξαφανίζει τα ίχνη του: άλλαζε συχνά κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, διέμενε κυρίως σε σκάφη μετακινούμενος διαρκώς από λιμάνι σε λιμάνι και επικοινωνούσε με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Είχε δε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, και σωματοφύλακες.

Παρά τις προσπάθειές του να παραμένει… αόρατος, τα οικονομικά οφέλη από τις «πειραγμένες» αντλίες ήταν τεράστια και η Οικονομική Αστυνομία κατάφερε να σχηματίσει μία πολυσέλιδη δικογραφία και να τον συλλάβει μαζί με άλλους εμπλεκόμενους. Η έρευνα έδειξε ότι ο 43χρονος είχε προμηθευτεί το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό από έναν 70χρονο σήμερα που διαμένει στην Καβάλα.

Πως δρούσε το παράνομο λογισμικό

Μέσω αυτού αλλοιωνόταν το σύστημα εισροών – εκροών, με αποτέλεσμα σε κάθε ανεφοδιασμό να παραδίδεται τουλάχιστον 10% λιγότερο καύσιμο, ανάλογα με την ποσότητα που ζητούσε ο ανυποψίαστης καταναλωτής. Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας αποκάλυψε ότι τα εμπλεκόμενα πρατήρια είχαν εγκατεστημένο το παράνομο πρόγραμμα, το οποίο επικοινωνούσε απευθείας με τις αντλίες και επέτρεπε τις ελλειμματικές παραδόσεις εις βάρος των καταναλωτών.

Για να αποφεύγεται ο εντοπισμός σε ενδεχόμενο έλεγχο, κάθε πρατήριο διέθετε ειδικά διαμορφωμένο χώρο χωρίς παράθυρα, με θωρακισμένη πόρτα και κωδικό ασφαλείας, όπου βρισκόταν υπολογιστής με το λογισμικό και πρόσβαση είχαν μόνο συγκεκριμένα άτομα.

Για την εγκληματική ομάδα συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα (σ.σ. η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 5 άτομα που δεν συνελήφθησαν σε αυτό το στάδιο), ενώ εμπλέκονται συνολικά 20 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ από τα 16 αφαιρέθηκε ήδη η άδεια λειτουργίας για δύο έτη και έχουν σφραγισθεί από αρμόδια κλιμάκια της ΑΑΔΕ.