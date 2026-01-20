Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40-45 ετών φέρεται ως διαχειριστής πολλών πρατηρίων υγρών καυσίμων που βρέθηκαν στο στόχαστρο του «ελληνικού FBI», στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε τους καταναλωτές στην αντλία.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο τα εμπλεκόμενα πρατήρια χρησιμοποιούσαν το παράνομο λογισμικό, προκειμένου να αποκτούν μεγάλο οικονομικό όφελος.

Το λογισμικό αυτό φαίνεται να έχει διακινηθεί από έναν ηλικιωμένο άνδρα από την Καβάλα, ενώ χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι σε κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων οι σκιώδεις ιδιοκτήτες ήταν άτομα που εμπλέκονται με την Greek Mafia.

Το «κόλπο» με το κρυμμένο πρόγραμμα και τον διπλό κωδικό

Ο κεντρικός έλεγχος γινόταν από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κρυμμένο σε γραφείο πίσω από το πρατήριο, σε χώρο με κλειδωμένη πόρτα. Το σημείο εισόδου για το παράνομο λογισμικό ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε δαιδαλώδεις διαδρομές φακέλων (Έγγραφα > Αποθηκευμένες εικόνες > Νέος Φάκελος), κάτω από το παραπλανητικό εικονίδιο του προγράμματος «Radmin VPN».

Όπως περιγράφει αστυνομικός στο βίντεο της επιχείρησης, η διαδικασία ενεργοποίησης απαιτούσε συγκεκριμένα βήματα ασφαλείας των δραστών:

Αρχικά, άνοιγαν το πρόγραμμα και επέλεγαν συγκεκριμένη σύνδεση (π.χ. POS 9).

Εισήγαγαν έναν πρώτο κωδικό διαχειριστή (admin) για να αποκτήσουν πρόσβαση στο απομακρυσμένο περιβάλλον.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συγκάλυψης ήταν το τελικό στάδιο. Για να εισέλθουν στον «πυρήνα» του παράνομου προγράμματος και να επέμβουν στις αντλίες, απαιτούνταν η πληκτρολόγηση ενός δεύτερου, ειδικού κωδικού. Μόνο τότε εμφανιζόταν στην οθόνη μια ειδική διεπαφή της παράνομης εφαρμογής, η οποία προσομοίαζε με «κομπιουτεράκι» (calculator), μέσω του οποίου γίνονταν οι ρυθμίσεις της κλοπής.

Το σύστημα ήταν σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί παράλληλα κανονική σύνδεση με τον νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, επιτρέποντας στους επιτήδειους να εναλλάσσουν τη λειτουργία μεταξύ νόμιμης και παράνομης πώλησης κατά το δοκούν.

10 συλλήψεις

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές των ερευνών, αυτές είναι κυρίως στην Αττική και συγκεκριμένα στον Πειραιά, στον Μαραθώνα, στην Κερατέα, στον Άγιο Δημήτριο κ.α., καθώς επίσης σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Καβάλα. Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενώ έχουν γίνει 10 συλλήψεις.