Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εξαπατώντας τους πολίτες με την παράδοση μικρότερης ποσότητας καυσίμων από την αναγραφόμενη.

Διενεργούνται περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 10 άτομα.