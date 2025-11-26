Ένοχοι κρίθηκαν και οι 14 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε στους κατηγορούμενους ποινές φυλάκισης από δέκα έως δεκαοκτώ μήνες, με τριετή αναστολή. Η πρόεδρος, με την απόφαση της, απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Μοναδική εξαίρεση ο κατηγορούμενος ο οποίος επέστρεψε τα χρήματα της επιδότησης στον οποίο το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος, νωρίτερα, είχε εισηγηθεί την ενοχή των κατηγορουμένων κάνοντας λόγο για «βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά».

«Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή…Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» ανέφερε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός κατέγραψε τα κοινά στοιχεία των υποθέσεων των κατηγορουμένων.

«Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως! Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικό μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους» είπε και μίλησε αναλυτικά και για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Σχετικά με τον κατηγορούμενο ηθοποιό ο οποίος έχει επιστρέψει το ποσό των 5.500 ευρώ που έλαβε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας είπε ότι χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο. «Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» τόνισε ενώ σχετικά με τον ισχυρισμό δύο κατηγορουμένων ότι οι αιτήσεις έγιναν από τους παππούδες τους, είπε πως «δεν μπορεί να σταθεί στη λογική αφού επρόκειτο για επιδοτήσεις νέων αγροτών».

Στο εδώλιο κάθισαν σήμερα μόνο δυο από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, κατά περίπτωση, για απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, απάτη και συνέργεια σε αυτή, καθώς οι υπόλοιποι επέλεξαν να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.

Η υπόθεση αφορούσε επιδοτήσεις που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020 ποσών που κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ σχετικά με τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι νοίκιαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.