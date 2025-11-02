Ένας 39χρονος, προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος ψιλικών, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα στην περιοχή των Διαβατών, διότι διέθεσε προς πώληση τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας λόγω έντονης αδιαθεσίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διακρίβωση των περιστατικών.