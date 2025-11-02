Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7.14 το πρωί ενώ επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η σορός του άνδρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ εντοπίστηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Καρολίδου Παύλου.