Ηλικιωμένος βγήκε από το σπίτι του στο Άργος Ορεστικό και άρχισε… να πετάει χαρτονομίσματα των 50 ευρώ σε περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος άντρας φάνηκε αρχικά να βγαίνει από την οικία του φωνάζοντας προς τους περαστικούς.

Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και ξεκίνησε να τα πετάει στον δρόμο.

Μεταφέρθηκε σε δομή ψυχικής υγείας ο ηλικιωμένος που πετούσε λεφτά στο Άργος Ορεστικό

Οι περαστικοί, ανησυχώντας για την ψυχική υγεία του άντρα, ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τη διαδικασία περισυλλογής των χρημάτων που είχε προλάβει να διασκορπίσει στον δρόμο.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού. Κατόπιν εκτίμησης της κατάστασής του και λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Τελικά, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.