Την πόρτα της 31ης ανακρίτριας αναμένεται να περάσει σήμερα, Δευτέρα 13/10, ο 43χρονος ο οποίος κατακρεούργησε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του καρφώνοντάς την πάνω από 100 φορές.

Ο 43χρονος βαρύνεται με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ έχει στο ενεργητικό του 12 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τον Νοέμβριο του 2022, μετά από κάποια σύλληψή του φυλασσόταν στην Αμυγδαλέζα, είχε κινήσει τις διαδικασίες για άσυλο. Έπειτα όμως, και ειδικότερα την 1η Ιανουαρίου του 2023, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από την υπηρεσία Ασύλου, καθώς ο ίδιος δεν προχώρησε τη διαδικασία.

Έτσι ο άνδρας δεν είχε λάβει ποτέ άσυλο και παρέμενε στη χώρα παράνομα.

Η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση παραμένει στο νοσοκομείο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.

Η άγρια επίθεση με το πιρούνι

Ο κατηγορούμενος μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κυοφορούσε στον τρίτο μήνα, ανέβηκε από πάνω της και άρχισε να την καρφώνει με το πιρούνι παντού, σε πρόσωπο και σώμα.