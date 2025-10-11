Τη δική τους «μάχη» ώστε να μην χάσει της όρασή της η 39χρονη έγκυος που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται.

Η γυναίκα φέρει πάνω από 100 χτυπήματα με πιρούνι στο πρόσωπο και το σώμα της.

Το έμβρυο έχει σωθεί, όμως η κατάσταση της υγείας της είναι άκρως επιβαρυμένη καθώς τα τραύματα από το πιρούνι αλλά και οι δαγκωματίες που έχει είναι σοβαρές ενώ ήδη έχει υποβληθεί σε χειρουργείο στο μάτι της.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές

Ο 43χρονος σύντροφος της 39χρονης έχει ιδιαιτέρως βεβαρημένο παρελθόν και μέσα σε 13 χρόνια είχε συλληφθεί 12 φορές. Η τελευταία δε φορά που εξέτισε ποινή φυλάκισης ήταν τον περασμένο Αύγουστο.

Ο δράστης ο οποίος είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρείο είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί ότι είχε χτυπήσει την κόρη του και μάλιστα της είχε ξυρίσει το κεφάλι.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 11/10 στο Mega ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε: «Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν συσκέψεις από τον Φλωρίδη και να περάσει επιτέλους στην ελληνική νομοθεσία η υποτροπή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν «ντάνες» φακέλους και μπαινοβγαίνουν στα τμήματα και στη φυλακή, άνθρωποι που έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε Έλληνες είτε αλλοδαποί».

«Το “υπότροπος” σημαίνει ότι τουλάχιστον στην τρίτη περίπτωση θα πρέπει να τιμωρείται μοναδικά αυστηρά. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις με ανθρώπους με μεγάλους φακέλους, με πράξεις ποινικού δικαίου, και αυτά τα άτομα να φτάνουν να κάνουν σοβαρές ποινικές πράξεις. Βλέπουν ότι υπάρχει καθεστώς ατιμωρησίας» επεσήμανε.