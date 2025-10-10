Ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ροπή προς το αλκοόλ και συχνά βίαια ξεσπάσματα, περιγράφουν τον 43χρονο Γεωργιανό -που έστειλε στο νοσοκομείο την έγκυο γυναίκα του με τραύματα από πιρούνι στα μάτια και το σώμα– όσοι τον γνωρίζουν.

Το ποινικό του παρελθόν, άλλωστε, είναι τέτοιο που επιβεβαιώνει και τους δύο χαρακτηρισμούς, καθώς από το 2012 μέχρι και σήμερα έχει συλληφθεί πάνω από 10 φορές. Τις περισσότερες απ’ αυτές μάλιστα ήταν σε κατάσταση μέθης και δεν δίστασε ακόμη και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Εύλογη απορία προκαλεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εκτός φυλακής λόγω της μακροχρόνιας παραβατικής συμπεριφοράς, με νομικούς κύκλους να σημειώνουν ότι αυτό οφείλεται σε το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε κατά βάση με πλημμελήματα.

Το δράμα που έζησε ο 39χρονη μέσα στο σπίτι τους

Ένα τέτοιο βίαιο ξέσπασμα είχε και τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου, όταν άρχισε να βασανίζει, να χτυπάει, να τρυπάει με ένα πιρούνι, ακόμη και να δαγκώνει την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Είναι τέτοιος ο τρόμος που βίωσε η Γεωργιανή, ώστε ακόμη και τώρα υπάρχει αστυνομικός φρουρός στο «Αττικό» νοσοκομείο.

Ξεχωριστή περίπτωση στο ποινικό βιογραφικό του αποτελεί η σύλληψή του τον Αύγουστο του 2021 για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 μετά από απειλές ότι θα αυτοκτονήσει διατάχθηκε ο εκούσιος έγκλειστος του σε ψυχιατρείο.

Ο 43χρονος κρατείται από την ΕΛΑΣ, η δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία είναι βαρύτατη και αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης για την ποινική του μεταχείριση.