Αδιανόητες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την κακοποίηση μιας 39χρονης εγκύου, η οποία ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον σύζυγό της, χρησιμοποιώντας ακόμη και πιρούνι. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα.

Η γυναίκα από τη Γεωργία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπως επιβεβαίωσε ο γραμματέας του σωματείου εργαζομένων, Γιάννης Πλαγιαννάκος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, εκτός από τραύματα στο πρόσωπο και τα μάτια από το πιρούνι, η 39χρονη φέρει και δαγκώματα στα χέρια.

Ο κ. Πλαγιαννάκος ανέφερε στον Alpha ότι μετά τα χθεσινά χειρουργεία η γυναίκα «μπορεί να βλέπει κάπως από το αριστερό μάτι, αλλά το δεξί παραμένει ακόμη κλειστό».

«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε το περιστατικό ως «σοκαριστικό».

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε πως το θύμα της επίθεσης έφτασε στην εφημερία του Αττικού τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, αιμόφυρτη και με τραύματα σε όλο το πρόσωπο.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιαννάκο, «είπε στους γιατρούς ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από τον σύζυγό της και τα μάτια της ήταν σοβαρά χτυπημένα. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται υπό φύλαξη στη γυναικολογική κλινική και χθες υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις».

Στον ανακριτή ο σύζυγος

Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο άνδρας.

Σε βάρος του δράστη εκδόθηκε ήδη από χθες ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα.