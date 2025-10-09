Ανατριχίλα προκαλεί το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην Αθήνα. Πρωταγωνιστής είναι ένας άνδρας ο οποίος επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του.

Η γυναίκα η οποία είναι έγκυος στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της την Τρίτη 8/1- τα ξημερώματα, προσήχθη στο Αττικό νοσοκομείο γεμάτη με αίματα, με τρυπήματα από πιρούνι στο μάτι, στα άνω άκρα της και στην κοιλιακή χώρα της.

Παραδέχτηκε πως της επιτέθηκε ο σύζυγό της

Οι ιατροί ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, καθώς η ίδια η γυναίκα, αφού ερωτήθηκε, παραδέχθηκε ότι ο σύζυγός της ήταν το άτομο το οποίο, έπειτα από καυγά, της επιτέθηκε με το πιρούνι.

Η γυναίκα χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο μάτι, καθώς, όπως φαίνεται, το τρύπημα αυτό στο μάτι από το πιρούνι ήταν επικίνδυνο και κινδυνεύει να χάσει την όρασή της.

Όπως λένε οι γιατροί, έκαναν ό,τι μπορούσαν.

Η γυναίκα, όπως μετέδωσε το πρωί σήμερα, Πέμπτη 9/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» νοσηλεύεται υπό αυστηρή αστυνομική παρακολούθηση και με τους γιατρούς από πάνω της και αναμένουν την εξέλιξη, καθώς δεν είναι βέβαιο πως η γυναίκα θα διατηρήσει την όρασή της.

Ο σύζυγος της γυναίκας προσήχθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου το μεσημέρι της Τετάρτης στο ΑΤ Ψυχικού Φιλοθέης και συνελήφθη.

Ο άνδρας κρατείται.