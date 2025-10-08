Συνελήφθη ο 43χρονος Γεωργιανός που τραυμάτισε την έγκυο σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο κατά πάσα πιθανότατα πιρούνι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία ο 43χρονος συνελήφθη από στελέχη του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, έφερε εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, καθώς και τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα πιρούνι.

Κατά δήλωσή της στους γιατρούς, η επίθεση προήλθε από τον σύζυγό της, με αποτέλεσμα το προσωπικό του νοσοκομείου να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια, σε μια προσπάθεια να σωθεί η όρασή της, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, το έμβρυο δεν διατρέχει κίνδυνο.