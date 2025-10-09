Αποκαλυπτικά βίντεο που καταγράφουν τις κινήσεις του 43χρονου άνδρα λίγο πριν την άγρια επίθεση με πιρούνι σε βάρος της 39χρονης γυναίκας του.

Στα πλάνα φαίνεται ο 43χρονος να κυκλοφορεί στη γειτονιά, κρατώντας μπουκάλι μπύρας, να καταναλώνει αλκοόλ επί ώρες και να καπνίζει. Σε άλλο στιγμιότυπο σηκώνεται και εμπλέκεται σε σύγκρουση με οδηγό που προσπαθεί να παρκάρει γεγονός που, σύμφωνα με κατοίκους, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό συμπεριφοράς του.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 39χρονη με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και την αστυνομία, μετά από έντονο διαπληκτισμό ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα χρησιμοποιώντας πιρούνι, τραυματίζοντάς την επανειλημμένα. Η 39χρονη κατάφερε να βγει στο δρόμο ζητώντας βοήθεια, καλυμμένη στο αίμα, ενώ μια φίλη της έσπευσε να τη βοηθήσει.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου μεταφέρθηκε αρχικά, αναφέρουν ότι απαιτήθηκαν επεμβάσεις για να διασωθεί η όρασή της. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το αριστερό μάτι έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και η όραση είναι πλέον πολύ περιορισμένη, ενώ οι ειδικοί καταβάλλουν προσπάθεια να διαφυλάξουν και τη λειτουργία του δεξιού οφθαλμού. Επιπλέον, το σώμα της φέρει εκδορές και σημάδια από δαγκώματα.

Στο σχετικό ρεπορτάζ του MEGA εμφανίζεται και η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου από αστυνομικούς. Ο ίδιος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για σειρά επεισοδίων βίας και παραβατικής συμπεριφοράς. Μάρτυρες της γειτονιάς αναφέρουν ότι γνωρίζουν την επιθετική του συμπεριφορά επί χρόνια. Περιπτώσεις στο αρχείο της Αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνουν επιθέσεις και συγκρούσεις, καθώς και περιστατικό όπου, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, παρέσυρε υπάλληλο πρατηρίου.