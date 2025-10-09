Κινδυνεύει να χάσει το μάτι της η 39χρονη έγκυος που δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της με πιρούνι.

Η 39χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ενώ είναι στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, και κινδυνεύει να χάσει το δεξί της μάτι, αφού τα ξημερώματα της Τρίτης δέχτηκε, μετά από διαπληκτισμό με τον σύζυγό της, επίθεση με πιρούνι σε όλο το σώμα και έχει πάνω από 100 τραύματα.

Οι πληροφορίες, που αναφέρουν πως ο άνδρας, ο οποίος έχει «βαρύ» παρελθόν, ήταν μεθυσμένος όταν σημειώθηκε η επίθεση, κάνουν λόγο για τραύματα στα μάτια, στα άνω άκρα και στην κοιλιά, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να ρωτούσε αν το παιδί είναι δικό του, πριν της επιτεθεί.

Βγήκε στον δρόμο γυμνή, γεμάτη αίματα, η έγκυος μετά την επίθεση με πιρούνι

Οι νοσηλευτές δήλωσαν πως είχε παντού αίματα και έγινε χειρουργείο 2,5 ωρών. Η γυναίκα άνοιξε το αριστερό της μάτι μετά τη νοσηλεία, καθώς οι γιατροί έκαναν προσπάθεια για να σώσουν τα μάτια της, ενώ τα χτυπήματα ήταν τόσο σοβαρά που θεωρήθηκε πιθανό να κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, η γυναίκα βγήκε στον δρόμο γυμνή, γεμάτη αίματα, για να σωθεί από την επίθεση του συζύγου της, ο οποίος οδηγήθηκε στον ανακριτή μετά από την έκδοση σχετικού εντάλματος.

Ο ΓΓ του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείο, Γιάννης Πλαγιαννάκος, είπε πως, όταν είδαν τη γυναίκα γεμάτη αίματα, τρόμαξαν οι νοσηλευτές, καθώς «το αίμα έτρεχε ποτάμι», όπως είπε, και η 39χρονη ήταν σε άθλια κατάσταση.

«Με αυτά τα χτυπήματα, μάλλον ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή», είπε ο κ. Πλαγιαννάκος και πρόσθεσε πως η γυναίκα μπορεί να μιλήσει και να σηκωθεί, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι στα μάτια της και θα μπει ξανά σε χειρουργείο μήπως γλιτώσει την όρασή της.