Ο 43χρονος που συνελήφθη γιατί έστειλε στο νοσοκομείο την έγκυο σύζυγό του μετά από επίθεση με πιρούνι δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την αστυνομία. Αντιθέτως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έκανε «επάγγελμα» τη σύλληψη του, αφού πολλές φορές του πέρασαν χειροπέδες, αλλά πάντα τον άφηναν ελεύθερο.

Πιο αναλυτικά, ο 43χρονος αρχίζει να απασχολεί από τις 26 Αυγούστου 2012, όταν συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση.

Αφήνεται ελεύθερος και στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 συλλαμβάνεται για κλοπή, καθώς κατηγορήθηκε για εμπλοκή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» κάνει «ένα μικρό διάλειμμα» και στις 15 Ιουλίου 2019 συλλαμβάνεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης.

«Θέλω να αυτοκτονήσω»

Έκτοτε, απασχολεί τις αρχές για το γεγονός ότι έπινε και έπιανε το τιμόνι, με ορισμένες συλλήψεις να είναι επεισοδιακές, όπως σε μία που έφτυνε και έβριζε τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, συλλαμβάνεται στις 2 Ιανουαρίου 2021 πάλι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης. Το ίδιο συμβαίνει και στις 22 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, όπου συνελήφθη πάλι για τον ίδιο λόγο.

Στις 5 Αυγούστου 2021 συλλαμβάνεται για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ στις 5 Ιανουαρίου 2023 έγιναν ενέργειες από την αστυνομία για εκούσια νοσηλεία του, εφόσον ο ίδιος υπό την επήρεια αλκοόλ είπε ότι θα αυτοκτονήσει.

Εντούτοις, αφήνεται πάλι ελεύθερος και από το 2023 έως το 2025 συλλαμβάνεται άλλες τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Η τελευταία του σύλληψη έγινε χθες και αφορά το γεγονός ότι δάγκωσε και τρύπησε εκατοντάδες φορές με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του.