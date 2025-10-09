Σοκαριστική εικόνα είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει την 38χρονη έγκυο στο Αττικόν μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε, καθώς δέχτηκε πάνω από 100 πιρουνιές από τον σύζυγό της, ο οποίος ρωτούσε για την ταυτότητα του παιδιού που κυοφορεί.

Η γυναίκα διακρίνεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, κρατώντας μια μάσκα και κρύβοντας τα τραύματα στο πρόσωπό της, με βάση την εικόνα που δημοσίευσε το Live News.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η γυναίκα χθες το απόγευμα βγήκε γυμνή στο δρόμο και φώναζε για βοήθεια, με τον σύντροφό της να εξαφανίζεται και να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές, αντιθέτως από το 2012 μέχρι και σήμερα απασχολεί διαρκώς την αστυνομία.

Γείτονας του ζευγαριού τον περιέγραψε ως τον φόβο και τρόμο της γειτονιάς, υποστηρίζοντας ότι η έγκυος γυναίκα μένει μαζί του, επειδή φοβάται για τη ζωή της.

Η γυναίκα μέσα από το νοσοκομείο, λίγο μετά την επίθεση που δέχτηκε

«Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέχρι που σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι αυτή. Και βρήκε αυτή την κοπέλα που «πιρούνιασε» προχτές. Την βρήκε εδώ και ένα χρόνο και τα έχει μαζί της. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι και καλό κορίτσι. Η… τον φοβόταν. Και καθόταν μαζί του γιατί την φοβόταν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος», είπε χαρακτηριστικά.

«Εδώ και 15 χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έχει τσακωθεί με όλον τον κόσμο. Όλοι φοβούνται. Πίνει όλη την ώρα. Είναι μεθυσμένος όλη την ώρα. Έχει τρακάρει πάνω από 10 φορές. Τον πάνε μέσα, τον βγάζουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.