Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με το μόλις ενός έτους βρέφος που δίνει τη δική του «μάχη» στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο από το Σάββατο 11/10.

Το κοριτσάκι έχασε τις αισθήσεις του λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών που έκανε ο πατέρας του στον ίδιο χώρο με αυτό, στο διαμέρισμά τους που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών, στα Πατήσια.

Το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., το πρωί του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της ομάδα ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο διαμέρισμα από την μητέρα του βρέφους, εντόπισαν το κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του.

Έπειτα από έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε πως την προηγούμενη μέρα ο πατέρας του βρέφους, ένας 27χρονος Αιγύπτιος, κάπνισε κάποιου είδους ναρκωτικό μπροστά στην ενός έτους κόρη του, με αποτέλεσμα το βρέφος να χάσει τις αισθήσεις του.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 27χρονο που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου.