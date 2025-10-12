Σοκάρει η αποκάλυψη ότι ένα βρέφος, κοριτσάκι ενός έτους, νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» από το πρωί του Σαββάτου, 11/10.

Όλα ξεκίνησαν, όταν σε διαμέρισμα της οδού Αχαρνών, το βράδυ της Παρασκευής ο 27χρονος Αιγύπτιος πατέρας του ενός έτους κοριτσιού κάπνισε μία άγνωστη ναρκωτική ουσία.

Το παιδί αρχικά φαίνεται να έπεσε σε λήθαργο και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου μία γυναίκα καλούσε σε βοήθεια και γείτονες ειδοποίησαν το «100».

Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ και συνέλαβαν τον 27χρονο. Ο άνδρας από την Αίγυπτο κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία.





