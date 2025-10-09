Η ΕΛΑΣ αναζητά πληροφορίες σχετικά με ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Πάρνηθος.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:30, στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, στο ρεύμα προς Πάρνηθα, κοντά στον αριθμό 387 της λεωφόρου. Ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανατράπηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 46χρονης οδηγού.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του ατυχήματος, η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής καλεί όποιον ήταν αυτόπτης μάρτυρας να επικοινωνήσει με το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής στα τηλέφωνα 210 2854400 και 210 2854402.