«Σίγουρα δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ για το περιστατικό που σημειώθηκε στη Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ αναφέρθηκε και στον νέο ΚΟΚ. Η ίδια υπογράμμισε πως, αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο που έχει υλικές ζημιές, πρέπει να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει το 100, ενημερώνοντας την αστυνομία και στη συνέχεια την ασφαλιστική για τις αποζημιώσεις αστικής φύσεως.

Σε διαφορετική περίπτωση, με τον νέο κώδικα προβλέπεται η αυτόφωρη διαδικασία και η σύλληψη του οδηγού που έχει εγκαταλείψει το σημείο, ακόμα και αν πρόκειται μόνο για υλικές ζημιές.

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ορίζει ότι ο ίδιος ο οδηγός που έχει προκαλέσει το τροχαίο και τις υλικές ζημιές πρέπει να ενημερώσει την αστυνομία και να παρέχει οποιαδήποτε δυνατή συνδρομή», ανέφερε η Κ. Δημογλίδου.

Μάλιστα διευκρίνισε πως η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν οδηγό, ο οποίος αποχωρεί από το σημείο, και επεσήμανε πως ο Βασίλης Μπισμπίκης «σίγουρα δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές». «Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο επικοινώνησε και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε ότι ο πελάτης της, συνεργάτης της, ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη και αποχώρηση από το σημείο», πρόσθεσε.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης δέχτηκε τηλεφώνημα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., και όχι το κέντρο της Άμεσης Δράσης, οπότε δεν υπάρχει καταγραφή της συνομιλίας.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναφέρθηκε ένα περιστατικό υλικών ζημιών, ότι συμβαίνει τη στιγμή που τηλεφωνεί η γυναίκα αυτή, η οποία δεν ήταν η ίδια εμπλεκόμενη στο τροχαίο, όπως ανέφερε, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Εξετάζεται αν έδωσε πλήρη στοιχεία, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν ανέφερε ότι ο οδηγός έχει εγκαταλείψει το σημείο από την προηγούμενη μέρα», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν μιλάμε για υλικές ζημιές εκεί επιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο».

Η καταγραφή από την Τροχαία έγινε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου και έπειτα ξεκίνησε η αναζήτηση του οδηγού του οχήματος, όπως και του ίδιου του οχήματος. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τους κατοίκους της περιοχής.

«Ήταν δύσκολο να ταυτοποιηθεί το όχημα και στη συνέχεια ο οδηγός, καθώς αποδείχτηκε ότι το όχημα ανήκει σε κάποια εταιρεία. Βέβαια, πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ενημερώθηκε ο οδηγός έφτασε άμεσα στο τμήμα της περιοχής και αποδέχτηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα», κατέληξε.