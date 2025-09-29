Μία διαφορετική εκδοχή για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οδό Δοϊράνης στη Φιλοθέη δίνει ο γνωστός ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, λίγο πριν περάσει την πόρτα του γραφείου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με αυτήν, ο 48χρονος ηθοποιός και σύντροφος της Δέσποινας Βανδή υποστηρίζει ότι άφησε σημείωμα με τα στοιχεία του στα οχήματα που τράκαρε, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επικοινωνήσουν μαζί του και να επιληφθεί του ζητήματος η ασφαλιστική εταιρεία του οχήματός του.

Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα γνωρίζουμε από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και από τους κατοίκους της περιοχής. Αυτό, καθώς χρειάστηκε αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού για να φτάσουν στην ταυτοποίηση του οχήματος του Βασίλη Μπισμπίκη, κάτι δύσκολο καθώς έλειπε η πίσω πινακίδα κυκλοφορίας και το θηριώδες μαύρο αγροτικό όχημα είναι μισθωμένο από εταιρεία leasing.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί χτυπούσαν τα κουδούνια των σπιτιών για να ρωτήσουν εάν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που να δείχνουν στον δρόμο, για να εντάξουν το υλικό στη δικογραφία.

Σε βάρος του 48χρονου γνωστού ηθοποιού ασκήθηκε δίωξη για πλημμέλημα βάσει του νέου ΚΟΚ. Είχε προηγουμένως συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία και βρέθηκε με χειροπέδες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.