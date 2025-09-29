Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε για να δικαστεί ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος προκάλεσε με το όχημα που οδηγούσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μία μάντρα στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο γνωστός ηθοποιός οδηγήθηκε, φορώντας χειροπέδες, ενώπιον του εισαγγελέα λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι και εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Βίντεο και φωτογραφγίες από την έξοδο του Βασίλη Μπισμπίκη από την εισαγγελία:

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε νωρίτερα ο ηθοποιός σε δήλωσή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα».

Το χρονικό της υπόθεσης

Σημειώνεται πως ο γνωστός ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης ζημιές.