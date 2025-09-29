Φθορές σε αρκετά οχήματα προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι το Σάββατο το μεσημέρι πήγε κανονικά καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού.

Το βράδυ της Παρασκευής ο ηθοποιός διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι και η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» είχε αποκλειστικά πλάνα του Βασίλη Μπισμπίκη καθώς ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός ήταν στο ίδιο γλέντι.

«Πήγε με ταξί στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» και του δημοσιογράφου Τάσου Τεργιάκη, ο Βασίλης Μπισμπίκης πήγε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού με ταξί, αφού το δικό του αυτοκίνητο υπέστη φθορές. «Όταν πήγε στο μακιγιάζ για να τον επιμεληθούν, ο ηθοποιός φέρεται να είπε πως θέλει να τον φτιάξουν λίγο, να τον “αναστηλώσουν”. Ήταν κουρασμένος, αλλά ευδιάθετος και κατάλαβαν στο στούντιο ότι είχε περάσει καλά», σχολίασε ο Τάσος Τεργιάκης.

«Φαινόταν να είχε πιει, του πρότειναν να τον πάνε σπίτι του», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» μίλησε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τονίζει πως ο γνωστός ηθοποιός φαινόταν να έχει πιει στο κρητικό γλέντι.

«Καθόταν στο πρώτο τραπέζι με μεγάλη παρέα. Διασκέδαζαν και στο τραπέζι τους υπήρχαν ποτά. Φαινόταν να είχε πιει και όταν αποφάσισε να φύγει, του πρότειναν να τον πάνε σπίτι για να μην οδηγήσει και εκείνος απάντησε ότι ήταν καλά και μπορούσε να οδηγήσει», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Στο βίντεο φαίνεται ο Βασίλης Μπισμπίκης να χορεύει με την ηθοποιό, Δανάη Παππά.