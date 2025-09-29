H εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα», εξασφάλισε μία νέα δήλωση του Βασίλη Μπισμπίκη.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα» σημείωσε.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν προκάλεσε φθορές σε αρκετά αυτοκίνητα και σε γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη.