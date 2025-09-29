Όλο και περισσότερες είναι οι πληροφορίες αναφορικά με το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ηθοποιός που προκάλεσε φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αλλά και σε μία μάντρα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, ενώ καθόταν στο πρώτο τραπέζι.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 29/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπως επισημαίνει αυτόπτης μάρτυρας, ήταν με μεγάλη παρέα, ενώ στο τραπέζι υπήρχαν ποτά.

Ο μάρτυρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, επεσήμανε πως ο ηθοποιός φαινόταν να έχει πιει και όταν ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει, από την παρέα προσφέρθηκαν να τον πάνε εκείνοι σπίτι ώστε να μην οδηγήσει.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε ότι ήταν καλά και μπορούσε να οδηγήσει, με αποτέλεσμα να φύγει μόνος του.

Σε πλάνα μάλιστα που μετέδωσε το Mega ο ηθοποιός χόρευε με τη φίλη του και συνάδελφό του Δανάη Παππά.

«Η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται, πήγε στην Τροχαία»

Για τη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται, πήγε στην Τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την Τροχαία» επεσήμανε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε πως με τον νέο κώδικα, σε εγκατάλειψη ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει και ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη».

«Δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)» υπογράμμισε η Κωνσταντία Δημογλίδου και τόνισε πως ο ηθοποιός «ήταν συνεργάσιμος, αποδέχθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του».

«Ίσως είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία. Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο, η δικαιοσύνη τον χειρίζεται διαφορετικά. Θα απαντήσει (σ.σ. ο Βασίλης Μπισμπίκης) στον εισαγγελέα γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος» είπε κλείνοντας.

Φωτογραφίες από τα αυτοκίνητα που προκάλεσε φθορές ο Βασίλης Μπισμπίκης