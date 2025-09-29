Το βράδυ της Κυριακής 29/9 στα κρατητήρια πέρασε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος συνελήφθη για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μάντρα και σήμερα θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων.

Ο ηθοποιός αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) στη Φιλοθέη και παρουσιάστηκε την Τροχαία Κηφισιάς χθες ενώ νωρίτερα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Ο γνωστός ηθοποιός μετά από ένα κρητικό γλέντι στο οποίο είχε παρεβρεθεί όταν γυρνούσε σπίτι του και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε με το όχημά του σε 10 σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές ενώ στη συνέχεια φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω και το δικό του αυτοκίνητο.

Οι καταγγελίες, η παραδοχή από τον Βασίλη Μπισμπίκη και η συμπλοκή στο κρητικό γλέντι

Οι καταγγελίες των ιδιοκτητών κινητοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να αναζητηθεί και να εμφανιστεί αργότερα αυτοβούλως στην Τροχαία το βράδυ της Κυριακής (28/09).

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση που βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης έγινε και η άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες, η οποία όμως δεν συνδέεται με το συμβάν στη Φιλοθέη.

Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Ειδικότερα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.

«Ο νόμος έχει αλλάξει. Τώρα ο υπαίτιος οδηγός συλλαμβάνεται και οδηγείται στον εισαγγελέα, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας 29/9 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.