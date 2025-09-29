Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης φέρεται να προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε γειτονιά της Φιλοθέης και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο.

Το απόγευμα της Κυριακής ο γνωστός ηθοποιός πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, όπου κρατήθηκε όλη τη νύχτα, μέχρι να παρουσιαστεί το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Εισαγγελέα. Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή της «Happy Day» ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να έδωσε εξηγήσεις για το περιστατικό στον Δημήτρη Πώποτα και την Άρια Καλύβα: «Ήρθα να κάνω μια δήλωση, γιατί με ειδοποίησαν από την αστυνομία για φθορές σε δύο οχήματα. Και ήρθα να κάνω μια δήλωση. Δεν έχω συλληφθεί. Σε μια στροφή βρήκα δύο οχήματα κοντά στο σπίτι μου στη Φιλοθέη με ένα αγροτικό αυτοκίνητο που έχω και αυτό είναι όλο. Ήρθα να κάνω δήλωση και δεν έχει γίνει κάτι. Ούτε έχω συλληφθεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήρθα να δώσω μια κατάθεση και θα φύγω. Πρώτη φορά βρίσκω σε αυτοκίνητο και ήρθα να κάνω τη δήλωσή μου».

«Παραδέχθηκε στις Αρχές ότι ήταν ο υπαίτιος, θα δούμε αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν μεθυσμένος»

Ο Νίκος Ρήγας, Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνάς μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action 24 για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Όταν του γίνει δειγματοληψία και δείχνει αρνητικό, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ήταν μεθυσμένος. Ο άνθρωπος διώκεται με κατηγορητήριο για εγκατάλειψη υλικών ζημιών. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές. Ο ίδιος παραδέχθηκε στις Αρχές ότι ήταν ο υπαίτιος αυτής της σύγκρουσης, θα δούμε αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν μεθυσμένος. Ευτυχώς, υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές. Αν κάποιος έχει πιει, το τι θα δείξει η εξέταση δυο μέρες μετά θα δείξει. Αν κάποιος βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποζημιώνουν τόσο εύκολα» τονίζει ο Νίκος Ρήγας.

Σημειώνεται ότι μόλις λίγες ώρες μετά το συμβάν, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha, όπου ήταν καλεσμένος για την πρεμιέρα της.

To τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό» σημείωσε πως ο ηθοποιός φέρεται να τηλεφώνησε στη Δέσποινα Βανδή, το πρωί του Σαββάτου, για να την ενημερώσει για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να είπε στη Δέσποινα Βανδή πως «το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ…κία, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω». «Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα», σημείωσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.