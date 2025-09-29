Λίγες ώρες μετά το περιστατικό με τις φθορές σε αυτοκίνητα, ο Βασίλης Μπισμπίκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή για να της μιλήσει για όσα συνέβησαν. Την πληροφορία αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός δεν είχε συνειδητοποιήσει αμέσως τι είχε γίνει και το επόμενο πρωί κάλεσε τη γνωστή τραγουδίστρια, παραδεχόμενος ότι έκανε μια βλακεία και δηλώνοντας πως θα έσπευδε να την αποκαταστήσει.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να είπε στη Δέσποινα Βανδή πως «το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μαλ…, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω».

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.