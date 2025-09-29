Στο ατύχημα που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, παρασύροντας αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, αναφέρθηκε σήμερα, καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ο ηθοποιός φαίνεται πως προκάλεσε ζημιές σε αρκετά οχήματα, ενώ ο ίδιος έφυγε από το σημείο και παρουσιάστηκε αργότερα στις Αρχές, αφού τον εντόπισαν αστυνομικοί από κάμερες ασφαλείας.

Ο ηθοποιός θα απολογηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, με βάση την αλλαγή του ΚΟΚ και την αυστηροποίηση των μέτρων, η εγκατάλειψη οχήματος θεωρείται πλημμέλημα, με φυλάκιση ενός μήνα.

«Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είχε πιεί γιατί πλέον δεν μπορεί να ελεγχθεί. Έπεσε πάνω σε 10 αυτοκίνητα. Δεν ενημέρωσε κανέναν. Έψαξε να τον βρει η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν ενημερώθηκε και πήγε στο τμήμα της Κηφισιάς», είπε αρχικά ο κ. Καλλιακμάνης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νομοθεσία, σημειώνοντας πως έχει αλλάξει ο νόμος με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. «Πριν, χτυπούσαν αυτοκίνητο, προκαλούσαν υλικές ζημιές και έφευγαν κάποιοι. Πλέον αυτό δεν συγχωρείται. Είναι πλημμέλημα. Αν εγκαταλείψεις ατύχημα με υλικές ζημιές τότε θα λογοδοτήσεις για πλημμέλημα. Η ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός μήνα και στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Μπισμπίκης συνελήφθη και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα».