Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/9 ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε νωρίτερα ο ηθοποιός σε δήλωσή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα».

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός που προκάλεσε φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αλλά και σε μία μάντρα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, ενώ καθόταν στο πρώτο τραπέζι.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 29/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπως επισημαίνει αυτόπτης μάρτυρας, ήταν με μεγάλη παρέα, ενώ στο τραπέζι υπήρχαν ποτά.

Ο μάρτυρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ανέφερε πως ο ηθοποιός φαινόταν να έχει πιει και όταν ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει, από την παρέα προσφέρθηκαν να τον πάνε εκείνοι σπίτι ώστε να μην οδηγήσει.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε ότι ήταν καλά και μπορούσε να οδηγήσει, με αποτέλεσμα να φύγει μόνος του.

Από την αστυνομία έμαθε ο Μπισμπίκης ότι αναζητείται για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενημερώθηκε η Αστυνομία από κάποιους οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε. «Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου και ξεκαθάρισε:

«Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση το νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις».

«Αντιμέτωπος με ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης»

Απαντώντας για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα να γίνουν εξετάσεις, εφόσον είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα. «Ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας».

«Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο την Αστυνομία, είναι διαφορετικά τα πράγματα και το χειρίζεται διαφορετικά και η Δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο οδηγός ενημερώθηκε από την Αστυνομία», τόνισε στη συνέχεια η κ. Δημογλίδου και προσέθεσε λέγοντας:

«Δεν έχει αναφερθεί για ποιον λόγο εγκατέλειψε το σημείο. Για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και σε μια συγκεκριμένη οικία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε».